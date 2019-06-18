السراج يبحث احتياجات غات

فائز السراج يبحث مع عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، أحمد حمزة، احتياجات غات، 18 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع عضو المجلس أحمد حمزة، أوضاع واحتياجات المنطقة الجنوبية ومنها مدينة غات، التي تعرضت في الفترة الأخيرة لسيول وفيضانات، وفق صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يذكر أن غات تعرضت لسيول في 4 يونيو الماضي، ما أسفر عن نزوح نحو 2500 شخص من المدينة، وقد استقبلت مساعدات إنسانية من كل الأطراف، حيث أرسلت حكومة الوفاق الوطني قوافل إغاثة وأيضًا بعثت الحكومة الموقتة مساعدات إنسانية.

