تطعيم 115 حاجًا في بني وليد استعدادًا للسفر إلى الأراضي المقدسة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 19 يونيو 2019, 04:57 مساء
تطعيم الحجاج في بني وليد. (الإنترنت)

انطلقت بمكتب الرعاية الصحية الأولية في بني وليد، حملة تطعيمات لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، تحت إشراف إدارة الخدمات الصحية في البلدية، استعدادًا لسفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء الفريضة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن التطعيمات التي تلقاها الحجاج «للوقاية من الالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية».

وأوضح أبوالنيران أن حملة التطعيم جرى خلالها تقديم النصائح والإرشادات الطبية لجميع الحجاج البالغ عددهم 115 حاجًّا، لكي يتمكنوا من أداء مناسك الحج بشكل صحي هذا العام.

وتوافد الحجاج على مكتب الرعاية الصحية في بني وليد، بعد إعلان إدارة الخدمات الصحية بالبلدية انطلاق الحملة، حيث جرى تطعيمهم من قبل الفرق الطبية المكلفة وتسليمهم البطاقة الدولية المخصصة للحجاج.

تطعيم الحجاج في بني وليد. (الإنترنت)
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