في 4 بلاغات للنائب العام.. مؤسسة النفط تتهم التكبالي بالتحريض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 04:02 مساء

أخطرت المؤسسة الوطنية للنفط، النائب العام بأربعة بلاغات مدعمة بالأدلة ضد عضو مجلس النواب علي التكبالي متهمة إياه بالتحريض وبث الإشاعات ضد المؤسسة «لا أساس لها من الصحة».

وأضافت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن النيابة العامة بصدد تقديم طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ عنه، مطالبة في الوقت نفسه عضو مجلس النواب المتهم بالمثول أمام النائب العام وتقديم ما يؤكد إدعاءته «الخطيرة».

ولم توضح المؤسسة الإدعاءات التي ذكرها عضو مجلس النواب.

وأكدت المؤسسة أن «الأفعال المنسوبة لعضو مجلس النواب المتهم تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 2278 و2259 و2146 و2362 المتعلقة بقطاع النفط» داعية الجهات الدولية المعنية بتطبيق هذه القرارات لتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بطائرة خاصة.. أمن سبها يُرحّل عددًا من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة
ليبيا
لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة
رياضة عالمية
كونتي: يوجد في ليبيا صراع من نوع خاص ونتعاون معها ضد مهربي البشر
ليبيا
عقيلة صالح: لن نعود لـ«الصخيرات» والتوافق بين السراج وحفتر مستحيل
ليبيا
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
النائب حمودة سيالة: «اجتماع طرابلس» يلغي بالإجماع منصب القائد العام للجيش
ليبيا
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات
ليبيا
تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%
ليبيا
ساحر هندي يذهب ضحية ألعابه السحرية في نهر الغانغ
منوعات
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمراض العقلية تؤثر على خُمس من يعيشون بمناطق الحرب