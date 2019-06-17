قافلة إغاثية من جالو إلى غات

أدوية ضمن قافلة الإغاثة الموجهة من جالو إلى غات، 17 يونيو 2019, (بوابة الوسط)

تداعى أهالي جالو لمساعدة ودعم النازحين من مدينة غات، حيث جمعوا قافلة إغاثية تحوي أغذية وملابس وأدوية للأمراض المزمنة، بحسب مديرة جمعية اللبة الخيرية، مبروكة شحات.

وقالت مديرة الجمعية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن هذه القافلة لن تكون الأخيرة، وستتبعها قوافل أخرى، مشيرة إلى أن أهالي جالو جمعوا تلك المساعدات في وقت قصير للغاية.

يذكر أن غات تعرضت إلى موجة طقس سيئ وسيول في الرابع من يونيو الحالي، ما أسفر عن تضرر البنية التحتية للمدينة، ونزوح أكثر من 2500 شخص بحسب تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وقد تلقت المدينة العديد من قوافل لإغاقة والمساعدات الإنسانية من البلديات المجاورة خلال الأيام الماضية.

أغذية ضمن قافلة الإغاثة الموجهة من جالو إلى غات، 17 يونيو 2019, (بوابة الوسط)