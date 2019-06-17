القبض على متهم بسرقة منازل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 11:11 صباحا
متهم بالسطو على منازل في طرابلس وبعض المسروقات معه، 17 يونيو 2019، (بوابة الوسط: فيسبوك)

ألقى أفراد قسم التحريات العامة بمكتب مدينة طرابلس القديمة، التابع للإدارة العامة للدعم المركزي، اليوم الإثنين، القبض على متهم بارتكاب جرائم سرقة منازل في طرابلس، حيث عُـثر على بعض المسروقات في مكان إقامته، بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية الليبية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت الصفحة إلى أن المتهم صاحب سوابق، ولديه قضية هروب من حكم، وقد اُتُّخذت الإجراءات القانونية معه، وأحيل إلى النيابة العامة.

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يذكر أن مكتب المدينة القديمة تمكن الأربعاء الماضي، من ضبط أحد مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية، وقبلها بيوم نجح رجال المكتب في الإمساك بأفراد تشكيل عصابي، بعد مداهمة وكر لممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
 

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