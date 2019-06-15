دفن ثلاث جثث مجهولة الهوية لمهاجرين غير شرعيين في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 15 يونيو 2019, 06:52 مساء
دفن ثلاث جثث مجهولة الهوية لمهاجرين غير شرعيين في بني وليد, 15 يونيو 2019 (بوابة الوسط)

قامت إحدى الجمعيات الخيرية والإغاثة بمدينة بني وليد، بالتعاون مع مستشفى بني وليد العام، مساء اليوم السبت، بدفن ثلاث جثث مجهولة الهوية، تعود لمهاجرين غير شرعيين كانت محفوظة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وصرح عضو الجمعية، هيثم بن لامة، إلى «بوابة الوسط»، بأن مكتب انتشال الجثث ومكتب الهجرة ومكتب الصحة بالجمعية وموظفي مستشفى بني وليد العام، قاموا بدفن جثث المهاجرين الذين لم يتعرف على هوياتهم.

وأوضح بن لامة أن الجثث الثلاث كانت محفوظة بثلاجة «دار الرحمة» في مستشفى بني وليد العام، الذي يشتكي دائمًا من تراكم الجثث مجهولة الهوية التي غالبًا ما تعود لمهاجرين غير شرعيين، منوهًا إلى أن عملية الدفن جاءت بالتعاون مع مديرية الأمن والنيابة العامة في بني وليد.

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