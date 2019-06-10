بالصور.. وفد لجنة تقصي الحقائق الأوروبي يتابع تضرر بلدية أبو سليم من حرب طرابلس

بلدية أبوسليم، تستقبل وفد لجنة تقصي الحقائق الأوروبية, 10 يونيو 2019 (بلدية أبو سليم)

استقبلت بلدية أبوسليم، مساء أمس، وفد لجنة تقصي الحقائق الأوروبية، المكون من خبراء وسياسيين وصحفيين والذي يزور طرابلس حاليًا، للوقوف على تداعيات الاشتباكات الدائرة على حدود العاصمة.

ووفق بيان المجلس البلدي أبوسليم، زار أعضاء الوفد الأماكن المدنية التي تم استهدافها بالقصف مثل مصحة النفط ومحلة حي الانتصار ومجمع القاعات ريكسوس وغيره من الأحياء التي طالها القصف داخل البلدية، و«الاطلاع علي أسماء الشهداء الذين سقطوا من هذا القصف وزاروا أهاليهم».

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وأوضح البيان أن أعضاء الوفد، زاروا أيضاً مراكز الإيواء التي تحتوي علي نازحين من مناطق الاشتباك، وبعدها قاموا بزيارة لجنة الأزمة بالبلدية للاطلاع علي المجهودات التي تقدمها للنازحين من مختلف المناطق.

وكان فندق «ريكسوس» قد تعرض لقصف صاروخي أواخر الشهر الماضي، تسبب بأضرار مادية فادحة، فيما ألقت حكومة الوفاق مسؤولية القصف على قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.