بالصور.. الهلال الأحمر الليبي يزود بلدية أبو سليم بمواد إغاثية

الهلال الأحمر يوزع المساعدات على الأسر النازحة. (الهلال الأحمر)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، تزويد بلدية أبو سليم بمواد إغاثية، لتوفير احتياجات الأسر التي تشرف عليها البلدية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الليبي، في بيان مقتضب صادر عنها اليوم، إن فريق الإغاثة التابع لها، يستمر في تزويد البلديات المحلية بالمؤن الغذائية والإغاثية.

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وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 454 قتيلًا على الأقل و2154 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا، بالحصول على 5.5 مليون دولار لتتمكن من مواصلة الاستجابة العاجلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا.

وأشارت المنظمة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن احتياجاتها العاجلة تأتي بسبب وجود عجز يصل إلى 4.78 مليون دولار، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الطارئة في البلد.

الهلال الأحمر يوزع المساعدات على الأسر النازحة. (الهلال الأحمر)

الهلال الأحمر يوزع المساعدات على الأسر النازحة. (الهلال الأحمر)

الهلال الأحمر يوزع المساعدات على الأسر النازحة. (الهلال الأحمر)