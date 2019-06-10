بعد سرت.. مصراتة دون مياه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 01:31 مساء
بئر مياه في مصراتة. (بلدية مصراتة)

تعاني مدينة مصراتة أزمة انقطاع المياه، وذلك بالتزامن مع أزمة مماثلة تواجهها مدينة سرت التي تعاني شح المياه.

وأرجعت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في مصراتة انقطاع المياه بالمدينة إلى تعديات المواطنين على المسار الشرقي المغذي للمدينة، وذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس البلدي مصراتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار رئيس قسم التشغيل والصيانة بالشركة، محمد أبو حجر، إلى أن الأزمة تشمل المناطق من السدادة شرقًا إلى القره بوللي غربًا. وسلطت «بوابة الوسط» الضوء أمس الأحد على أزمة المياه التي تتعرض لها مدينة سرت أيضًا، بسبب تعديات المواطنين.

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وتشارك الشركة في أعمال الصيانة منذ أيام، وكان من المفترض الانتهاء منها أمس الأحد، إلا أن ارتفاع ضغط المياه في الخط حال دون إتمام الأعمال في الوقت المحدد، حسب أبوحجر.

 

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