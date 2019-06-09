السراج يبحث الموقف الميداني في طرابلس مع رئيس أركان الوفاق

السراج مع الفريق ركن محمد علي الشريف, 9 يونيو 2019 (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)

اجتمع القائد الأعلى للجيش، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الأحد، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن محمد علي الشريف.

وأوضح بيان للمجلس الرئاسي، أن الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس، «ناقش الوضع العسكري وسير العمليات في كافة محاور القتال في نطاق طرابلس الكبرى والمنطقة الغربية بشكل عام».

ووفق البيان أكد رئيس الأركان أن «قوات الجيش الليبي والقوات المساعدة تخوض القتال وفقاً لمراحل تنفيذ الخطة المعتمدة، وتحقق تقدماً على مختلف المحاور».

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وتشهد العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ما أدى لسقوط مئات القتلى والمصابين، حسب منظمة الصحة العالمية، فضلا عن عشرات الآلاف من النازحين.