الأمن المركزي يعلن وصول مساعدات إنسانية إلى غات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 09:16 صباحا
مساعدات إنسانية لدى وصولها إلى غات اليوم الأحد. (الفرقة الأمنية الأولى)

أعلنت الفرقة الأمنية الأولى بقوة الدعم التابعة للأمن المركزي عن وصول مساعدات إنسانية ومواد إغاثة إلى مدينة غات المنكوبة، صباح اليوم الأحد.

ونوهت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «جهود الهلال الأحمر ومنظمة يونيسيف في هذا السياق أيضًا».

يذكر أن غات تتعرض إلى فيضانات منذ يونيو الجاري، وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 2500 شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في المدينة بسبب الأوضاع الصعبة بها.

اقرأ أيضا: «مليتة» للنفط تُسير قافلة مساعدات إلى غات

وأعلنت عدة جهات في شرق وغرب البلاد إرسال مساعدات إنسانية إلى المدينة، التي تكبدت خسائر بشرية ومادية جراء هذه السيول غير المسبوقة.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت شحنة إغاثية لمطار غات الدولي قادمة من طرابلس تحمل مواد طبية مخصصة لمستشفى غات العام، وبعض التجهيزات الخاصة بشركة المياه والصرف الصحي غات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
أنجلينا جولي تحث المجتمع الدولي لمساعدة أطفال فنزويلا
ثقافة وفن
«رياتشي»..بلدة إيطالية تتحول من التسامح إلى التشدد مع اللاجئين
دولى
مواطن يسلم رأس تمثال يعود للعصر الإغريقي إلى شرطة السياحة بشحات
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متخصص يكشف «الحل السحري» للوقاية من السكري