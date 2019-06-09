«مليتة للنفط» تُسير قافلة مُساعدات إلى غات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 08:39 صباحا
قافلة مساعدات تابعة لشركة مليتة للنفط لدى مغادرتها إلى غات. (حقل الفيل النفطي)

أعلنت شركة مليتة للنفط تسيير قافلة مساعدات لمدينة غات للمساهمة في تخفيف المعاناة من الفيضانات التي تجتاح مدينة غات منذ الرابع من يونيو الجاري.

وأشارت الصفحة الرسمية لإدارة حقل الفيل إلى انطلاق هذه القافلة صباح اليوم مساهمةً من الشركة في خدمة سكان هذه المنطقة التي تعرضت لأمطار غزيرة الأيام الماضية.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 2500 شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في غات.

ونوهت إلى تسيير قافلة ثانية تحتوي على عدد من اللوازم الضرورية خلال اليومين القادمين، وذلك من الحقل مُباشرةً إلى مدينة غات.

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