معيتيق: الولايات المتحدة تدعم حكومة الوفاق.. ونطلب المساعدة الدبلوماسية من واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 01:18 صباحا
نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق (الإنترنت- أرشيفية).

قال نائب رئيس حكومة الوفاق، أحمد معيتيق، إن الإدارة الأميركية أكدت له دعمها حكومته، داعيًا في الوقت نفسه واشنطن إلى الضغط على حلفائها العرب لوقف دعمهم قائد الجيش الليبي التابع للقيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وتشهد العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا، مما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، بحسب منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العامة.

وقال «معيتيق» للصحفيين في واشنطن الجمعة، حيث التقى مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، وعددًا من أعضاء الكونغرس: «قبل مجيئي إلى هنا كانت هناك شائعات كثيرة مفادها بأن الولايات المتحدة لا تدعم حكومتنا.. أعود إلى دياري ومعي رسالة مختلفة: الولايات المتحدة تدعمنا بصفتنا الحكومة الليبية الشرعية»، وفق وكالة «فرانس برس».

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ودعا معيتيق واشنطن إلى «استخدام نفوذها لعزل حفتر الذي تدعمه دول عربية حليفة للولايات المتحدة»، مضيفًا: «لا نطلب من الولايات المتحدة دعمًا ماليًّا أو عسكريًّا. ما نحن بحاجة إليه هو مساعدة دبلوماسية محددة».

وتابع: «الولايات المتحدة لديها الكثير من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة، وهؤلاء الأصدقاء والحلفاء يتدخلون بقوة وبشدة في الشؤون الليبية. نريد من الولايات المتحدة أن ترسل رسالة واضحة لهذه الدول لكي تنأى بنفسها عن ليبيا».

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