«الرئاسي» يدين «الصمت الدولي على جرائم استهداف المنشآت المدنية في طرابلس»

مستشفى ميداني تابع لمركز الطب الميداني والدعم تعرض للقصف الخميس 6 يونيو 2019. (صفحة مركز الطب الميداني والدعم على فيسبوك)

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «الصمت الدولي على جرائم استهداف القوات المعتدية على العاصمة للمنشآت المدنية»، منوها إلى أن القصف «أصبح مباشرا ومتعمدا وممنهجا».

وقال المجلس الرئاسي في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن آخر استهداف «كان قصف طائرات حفتر لمستشفيين ميدانيين في منطقتي السواني وعين زارة جنوب طرابلس»، موضحا أنه «أسفر عن إصابة أطباء ومسعفين ومواطنين».

وأضاف أن «القصف الجوي طال عدة مواقع في مدينة الزاوية من بينها نادي الفروسية، كما تعرض مطار معيتيقة الدولي للقصف مرتين خلال 24 ساعة دون مراعاة لما يسببه تعطل المطار من معاناة للمواطنين وعرقلة نقل الجرحى والمرضى للعلاج وإيصال مساعدات الإغاثة إلى مدينة غات».

وقال المجلس الرئاسي «إن الجهات المختصة بحكومة الوفاق الوطني ترصد وتوثق هذه الجرائم والانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، معتبرا أن «هذا الاستهداف الممنهج للمدنيين والمنشآت المدنية يعد وفقا لأحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها جريمة حرب».

وأكد المجلس الرئاسي أنه «اتخذ الخطوات الإجرائية اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي».

كما أكد المجلس الرئاسي في ختام البيان «أن الجيش الليبي والقوات المساندة يواصلون المعركة دفاعا عن العاصمة وأهلها بشجاعة وبسالة واحترام مطلق للقانون الدولي وافنساني والأعراف العامة للحرب، ويحققون تقدما والنصر حليفهم».

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وتعرض مطار معيتيقة أمس الخميس لقصف جوي مرتين من قبل الطيران الحربي التابع للقيادة العامة وفق ما أعلنته شعبة الإعلام الحرب، كما أكد عميد بلدية الزاوية جمال بحر لـ«بوابة الوسط» أن قصف جويا استهدف واقع مدنية في البلدية.

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ودانت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، قصف مستشفيين ميدانيين، أحدهما في السواني والآخر في عين زارة، جنوب طرابلس، مساء أمس الخميس. وقالت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، إن القصف الذي تعرض له المستشفى الميداني في منطقة السواني أسفر عن إصابة طبيبة ومسعفين، فيما لم تشر المنظمة إلى الأضرار التي نجمت عن قصف مستشفى عين زارة.

وأكدت المنظمة أن «النزاع المسلح يهدد الرعاية الصحية في طرابلس»، مجددة دعوتها بأن الأطقم الطبية لا ينبغي أن تكون هدفًا للقصف.