«الصحة العالمية» تدين قصف مستشفيين ميدانيين في السواني وعين زارة

قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني خلال اشتباكات في منطقة عين زارة جنوب طرابلس. (محمود تركية، أ ف ب)

أدانت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، قصف مستشفيين ميدانيين، أحدهما في السواني والآخر في عين زارة، جنوب طرابلس، مساء أمس الخميس.

وقالت «الصحة العالمية»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن القصف الذي تعرض له المستشفى الميداني في منطقة السواني أسفر عن إصابة طبيبة ومسعفين، فيما لم تشر المنظمة إلى الأضرار التي نجمت عن قصف مستشفى عين زارة.

وأكدت أن «النزاع المسلح يهدد الرعاية الصحية في طرابلس»، مجددة دعوتها بأن الأطقم الطبية لا ينبغي أن تكون هدفًا للقصف.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 607 قتلى، و3261 جريحًا بينهم 117 مدنيًا، حسب منظمة الصحة العالمية.