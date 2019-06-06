عميد غات لـ«بوابة الوسط»: السيول مستمرة ووصلت إلى منطقة تهالا

السيول الغزيرة تغطي معظم مناطق بلدية غات. (الإنترنت)

أكد عميد بلدية غات، قوماني صالح أن الوضع في البلدية «يزداد سوءًا» وأن «السيول والأمطار مستمرة» منذ الإثنين الماضي، مشيرا إلى أنها وصلت إلى منطقة تهالا التي تبعد عن مركز المدينة 60 كلم من ناحية الشمال.

وقال صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن وفد حكومة الوفاق الذي وصل المدينة ضم كلا من المفوض بوزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووزارة الصحة أحميد بن عمر ووزارة الشؤون الاجتماعية فاضي منصور، قام بجولات تفقدية للأماكن التي تضررت جراء السيول الغزيرة، ومستشفى غات العام.

وأضاف صالح أن الوضع الإنساني في بلدية غات «أصبح كارثيا والمواطنين في البلدية يعانون من الظروف الصعبة نتيجة ما آلت إليه الأوضاع في مناطق المدينة»، موضحا أن شحنات الإغاثة التي وصلت من العاصمة طرابلس شملت مستلزمات طبية ومحركات كهرباء وأدوية.

ونوه عميد بلدية غات إلى أن هناك شحنات إغاثة أخرى ستصل المدينة من طرابلس عبر الجو في وقت لاحق، مناشدا المسؤولين في مستودع سبها النفطي الإسراع في نجدة المنطقة وتزويد المدينة بالوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

وكان في استقبال وفد حكومة الوفاق الوطني لدى وصوله إلى المدينة كل من عميد البلدية صالح قوماني ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا حسين الكوني.