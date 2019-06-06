تكليف 14 محطة وقود في طرابلس بالعمل على مدار 24 ساعة لحل الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 05:51 مساء
اجتماع لجنة الوقود بمقر إدارة الدعم المركزي في طرابلس. (وزارة الداخلية)

قررت لجنة الوقود المنبثقة عن لجنة الطوارئ المكلفة من المجلس الرئاسي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، بمقر إدارة الدعم المركزي في طرابلس برئاسة العميد محمد فتح الله، تكليف 14 محطة وقود بالمدينة بالعمل على مدار 24 ساعة إلى حين عودة معدلات التزود من قبل المواطنين إلى وضعها الطبيعي، وفق ما أكده مقرر اللجنة أبوبكر القاضي.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» عن القاضي قوله إن المحطات الـ14 تابعة لثلاث شركات نفطية هي شركة الراحلة وشركة الشرارة وشركة نفط ليبيا.

وأوضح أن محطات شركة الراحلة هي (محطة رقم 45 زاوية الدهماني - محطة رقم 133 باب بن غشير - محطة رقم 107 الفلاح - محطة رقم 23 شارع الجمهورية – محطة رقم 27 قرجي) ومحطات شركة الشرارة هي (محطة رقم 17 محطة وقود جنزور - محطة رقم 7 حي الأندلس - محطة رقم 95 قرجي - محطة رقم 99 غوط الشعال).

وأضاف القاضي أن محطات شركة نفط ليبيا هي: (محطة رقم 85 تاجوراء - محطة رقم 47 أبو ستة - محطة رقم 61 شارع السيدي - محطة رقم 69 الهضبة الشرقية - محطة رقم 37 قرقارش أبونواس).

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن لجنة متابعة أزمة الوقود «عممت على محطات الوقود بعدم تعبئة (البراميل) بكافة أنواعها حرصًا على سير عملية التزود بشكل فعًال، وطمأنت المواطنين بأن الوقود متوفر بكافة مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هولندا تضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد إقصاء إنجلترا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: لا يمكن إعادة التيار إلى غات في الوقت الحالي بسبب ارتفاع منسوب ...
ليبيا
السجن لـ«أكبر سفاحي ما بعد الحرب العالمية»
منوعات
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
مطار معيتيقة: قصف المطار «بعيد عن المهبط»
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
مؤسس «أمازون» يشتري 3 شقق في نيويورك.. كم سعرها؟
منوعات
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
عميد غات: السيول في تزايد ونطالب بلديات الجنوب بالمساعدة في الأزمة
ليبيا
الحاجة فاطمة والحاج محمد يتذكران العيد في أجدابيا أيام زمان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تزايد سقوط المسنين.. مخاطر وحلول