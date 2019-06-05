حصاد اليوم من «بوابة الوسط» (5 يونيو 2019)

حصاد اليوم من «بوابة الوسط» (5 يونيو 2019)

شهد اليوم الأربعاء 5 يونيو 2019، عديد الأحداث في ليبيا على كافة المستويات، كان أبرزها على المستوى الميداني إذ دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لوقف حرب العاصمة طرابلس والعودة للحوار، كما ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث، وغير ذلك من الأحداث التي يتضمنها حصاد اليوم من «بوابة الوسط».

ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي»

في مدينة بورتسموث جنوب شرق إنجلترا، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الرئيس دونالد ترامب التقى اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حيث ناقشا «الصراع في ليبيا والأوضاع المتدهورة في غرب أفريقيا»، في لقاء استمر لفترة وجيزة، (للمزيد انقر هنا)..

احترام عيد الفطر

وفي سياق متصل دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، الأطراف الليبية لوقف الحرب في العاصمة طرابلس والعودة إلى الحوار احترامًا لعيد الفطر المبارك، (للمزيد انقر هنا)..

إيواء 600 شخص من سيول غات

وفي أقصى الجنوب، أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع غات أن 600 شخص جرى إيواؤهم في مخيم النازحين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر من حي الشركة الصينية، بسبب السيول التي اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في مدينة غات الواقعة جنوب غرب ليبيا، (للمزيد انقر هنا)..

قافلة إغاثة

فيما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، وصول قافلة إغاثة عاجلة محملة بمساعدات طبية إلى مدينة غات «المنكوبة»، جراء السيول التي اجتاحت المدينة يومي الإثنين والثلاثاء، وتسببت في وفاة شخصين ونزوح نحو ألف شخص، (للمزيد انقر هنا)..