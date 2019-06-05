المركز الوطني للأرصاد يتوقع استمرار تساقط الأمطار بغات وتدفق السيول من الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يونيو 2019, 06:32 مساء
السيول الغزيرة تغرق مناطق غات جنوب غرب ليبيا. (وزارة الداخلية)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار على غات والمناطق المحيطة بها جنوب غرب ليبيا، طوال اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، منوهًا إلى استمرار تدفق السيول من الجزائر للمنطقة بسبب الوضع الطبوغرافي للأرض وهطول الأمطار الغزيرة على المناطق الجبلية جنوب شرق الجزائر المحاذية لمدينة غات.

ونبه المركز الوطنية للأرصاد الجوية في بيان أهالي غات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، مؤكدًا أنه سبق أن أصدر تحذيرات متتالية خلال الأيام الماضية بالخصوص وتعميمها للجهات ذات العلاقة.

ونوه المركز إلى أن قافلة إغاثة ستنطلق من مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس بعد قليل من مساء اليوم إلى مدينة غات، مشيرًا إلى ضرورة قيام المسؤولين والعاملين بالمطارات بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد قبل المغادرة لضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وتشهد مدينة غات، منذ الإثنين، هطول أمطار غزيرة وسيول متدفقة من ناحية الجزائر، ما أدى إلى وفاة شخصين ونزوح أكثر من 1000 شخص، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).

وحذر المجلس البلدي غات، من عدم استقرار أحوال الطقس في المنطقة خلال اليومين المقبلين، واستمرار سقوط الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، التي اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في المدينة التي تشهد أوضاعًا صعبة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

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