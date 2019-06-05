ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث

ترامب وميركل خلال لقائهما في بورتسموث. (ديرشبيغل)

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الرئيس دونالد ترامب التقى اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مدينة بورتسموث جنوب شرق إنجلترا، حيث ناقشا «الصراع في ليبيا والأوضاع المتدهورة في غرب أفريقيا».

وبحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض فإن اللقاء استمر لفترة وجيزة، على هامش احتفال المملكة المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين لعملية الإنزال التي غيَّـرت مسار الحرب العالمية الثانية، الذي يشارك فيه عدد من زعماء العالم.

ونقلت جريدة «ديرشبيغل» عن ناطق باسم الحكومة الألمانية قوله إن لقاء ترامب وميركل «استمر لمدة 20 دقيقة، ولم يكن مخططا له من الجانب الألماني وقد ناقشا خلاله الوضع الراهن في ليبيا».

وأضافت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن ترامب وميركل وافقا على مواصلة محادثاتهما في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر في أوساكا باليابان.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن اللقاء حضره كل من مستشار الأمن القومي جون بولتون، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني.