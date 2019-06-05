في رسالة بمناسبة عيد الفطر.. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف حرب العاصمة والعودة للحوار

اشتباكات في منطقة اسبيعة على بعد 40 كيلومترا جنوب طرابلس، 29 أبريل 2019. (فرانس برس)



دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، الأطراف الليبية لوقف الحرب في العاصمة طرابلس والعودة إلى الحوار احترامًا لعيد الفطر المبارك.

وقال بوجيا في رسالة وجهها إلى الليبيين بمناسبة عيد الفطر المبارك، «لسوء الحظ، يأتي عيد هذا العام في وقت حرب لأهالي طرابلس ومعاناة للكثير في ليبيا، خاصة في جنوب البلاد».

وأضاف «أناشد جميع الذين يمارسون القيادة احترام روح عيد الفطر والاحتفال بهذه العطلة المقدسة في سلام ومصالحة وتعاطف».

وتابع «آمل أيضًا أن يفكروا في إراقة الدماء والدمار والتهجير الذي شهدته طرابلس خلال الشهرين الأخيرين ، وأن يضعوا مصالح الشعب الليبي أولاً ، من خلال إنهاء العنف، والاسترشاد بالعقل والعودة إلى الحوار».

واستطرد «تلك هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع المستمر، واستئناف عملية المصالحة التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا، بعد أكثر من ثماني سنوات من الاضطرابات التي عقبت ثورة فبراير والتي وعدت بالكثير للشعب الليبي الذي لا يستحق أقل من ذلك».

وتشهد ضواحي جنوب وجنوب شرق العاصمة طرابلس مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، منذ الرابع من أبريل الماضي، أودت بحياة مئات القتلى والمصابين وعشرات الآلاف من النازحين بحسب منظمة الصحة العالمية.