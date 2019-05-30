لجنة الأزمة في سرت تبحث أوضاع نازحي حرب العاصمة

جانب من اجتماع لجنة الأزمة في سرت. (بوابة الوسط)

بحثت لجنة الأزمة بمدينة سرت، برئاسة عضو المجلس البلدي، صالح علي عيادة، اليوم، تقرير قطاع الشؤون الاجتماعية حول حصر العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس التي اندلعت في شهر أبريل الماضي.



وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط»، إن اللجنة اتخذت في اجتماعها عددًا من الإجراءات لمساعدة تلك الأسر النازحة تقديرًا لظروفهم الاجتماعية والتنسيق مع لجنة التواصل الاجتماعى بالبلدية بشأن توفير سيولة نقدية للعائلات النازحة.



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وأضاف الأميل أن اللجنة اتفقت على مطالبة وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي بتوفير الأدوية والمستلزمات التشغيلية بالمرافق الصحية وأدوية السكر وضغط الدم، وتقديم مساعدات وإعانات مالية وفقًا لقرار المجلس الرئاسي بتخصيص 307 آلاف دينار لبلدية سرت للنازحين.