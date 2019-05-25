السراج يلتقي وفد مشايخ وأعيان المقارحة والعزمة وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 01:51 صباحا
السراج مع وفد مشايخ وأعيان المقارحة والعزمة وزليتن, 24 مايو 2019 (حكومة الوفاق)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء الجمعة، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفداً من مشايخ وأعيان قبيلتي المقارحة والعزمة بالجنوب الليبي وأعيان ومشايخ مدينة زليتن، بحضور عميد بلدية طرابلس.

ووفقا لبيان المجلس اليوم، بحث السراج مع الوفد، «تطورات وتداعيات الاعتداء على طرابلس»، والأوضاع الأمنية والخدمية في عدد من مناطق الجنوب الليبي وفي مدينة زليتن، كما تطرق لما تواجهه تلك المناطق من مختنقات، ولفت «السراج» إلى اهتمامه بحلحلة المشاكل التي تواجه البلديات بمختلف مناطق ليبيا، بطريقة عادلة متوازنة.

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وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ 4 أبريل الماضي، مخلفة 510 من القتلى و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

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