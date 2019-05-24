الشيخ عبد الحميد الكزّة: موقفنا من الحرب يعبر عن أهالي برقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 مايو 2019, 01:42 صباحا
رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية الشيخ عبد الحميد الكزة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية الشيخ عبد الحميد الكزة، إن «موقفهم من الحرب على العاصمة يعبر عن أهالي برقة بتحقيق الاستقرار في ليبيا وهذا واضح للجميع».

وأضاف الكزة، في تصريحات تليفزيونية لقناة «ليبيا الأحرار»، أن «100 شيخ من برقة يرفضون الحرب على طرابلس كانوا ينوون الحضور للعاصمة لكنهم امتنعوا خوفًا من القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر».

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وقال إن «المشير خليفة حفتر هو المعرقل الحقيقي لقيام الدولة في ليبيا»، مضيفًا أن «الهيئة البرقاوية تسعى لجمع الأصوات من برقة وتكوين رأي مع المجلس الأعلى الدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لدفع ليبيا نحو الانتخابات وليس الاستمرار في الحرب».

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ولفت إلى أن «مجلس النواب ليس في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه ولم يكن رئيس المجلس عقيلة صالح على علم بالهجوم الذي شنته القوات التابعة للقيادة العامة على طرابلس في 4 أبريل الماضي».

وقال إن موقفهم يلقى دعمًا من الشعب الليبي لأن الناس لم تخرج لتأييد الحرب على العاصمة ولم تفوض المشير خليفة حفتر لشن الهجوم ولا ترضى عن أعمال العنف الجارية الآن.

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