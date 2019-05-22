مصادر لـ«بوابة الوسط»: وفد من المنطقة الشرقية يلتقي السراج في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 07:55 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج. (الإنترنت)

قالت مصادر لـ«بوابة الوسط» إن وفدا من المنطقة الشرقية يضم عديد الشخصيات السياسية والاجتماعية موجود حاليا في تونس ليلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج الذي يزور تونس اليوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن اللقاء سيجري خلاله مناقشات حول الوضع الحالي في ليبيا وما تسببه حرب العاصمة من نتائج سلبية على النسيج الاجتماعي، وسبل إيقاف هذه الحرب.

ووفق المصادر فإن وفد المنطقة الشرقية يضم 21 شخصية هم:
1/الشيخ عبدالحميد الكزة
2/ منصور اعبيد
3/أحمد لنقي
4/كمال الجطلاوي
5/ عبدالحميد صالح عمر العبيدي
6/محمود مفتاح جربوع العبيدي
7/حسين سعد قدورة العرفي
8/سعد محمد صالح الدرسي
9/أحمد عياد الذرعاني العرفي
10/فوزي علي الرفادي العبيدي
11/منصور الصالحين المبري العبيدي
12/عمران عبدالله حامد العبيدي
13/أحمد غيث عبدالحكيم العبيدي
14/عبدالحميد الجياش البرعصي
15/إدريس يحيى البرعصي
16/عبد ربه عبدالحميد البرعصي
17/محمد مفتاح العريفي اليرعصي
18 إدريس حفيتر البرعصي
19بشير عبدالقادر مفتاح المغربي
20إبراهيم أحمد بيوض المغربي
21أدم إبراهيم الوعيد المغربي

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