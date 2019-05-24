وفد «الهيئة البرقاوية» لبعثة الاتحاد الأوروبي: نرفض الهجوم على العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 مايو 2019, 12:15 صباحا
جانب من لقاء وفد البرقاوية مع بعثة الاتحاد الأوروبي 23 مايو 2019. (فرانس برس)

التقى وفد اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، اليوم، سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي لنقل أراء أهل برقة حول حرب العاصمة.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، أن رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية الشيخ عبد الحميد الكزة ونائبه أحمد لنقي زاروا مقر البعثة وكان في استقبالهم السفير آلن بوجيا بحضور عدد من السفراء المندوبين لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وأضاف البيان أن وفد اللجنة الـتأسيسة نقل آراء أهل برقة إلى الاتحاد الأوروبي من خلال كلمات كلا من رئيس اللجنة ونائبه فيما قدم السفراء المندوبون لدى الاتحاد الأوروبي لكلا من ألمانيا وفرنسا ومالطا وإسبانيا قدموا كلمات خلال اللقاء.

اقرأ أيضًا.. مصادر لـ«بوابة الوسط»: وفد من المنطقة الشرقية يلتقي السراج في تونس

ولفت البيان إلى أن وفد الهيئة البرقاوية أوضح موقفهم «الرافض للهجوم على العاصمة طرابلس، وأكدوا على ترابط ووحدة الوطن».

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء أول الأربعاء، بمقر إقامته في تونس شيوخ وأعيان ووجهاء من قبائل المنطقة الشرقية، تناول فيه الحرب على طرابلس، وآخر تطورات الوضع الميداني وتأثيره علي الليبيين.

اقرأ أيضًا.. السراج: البعض يحاول تسويق الحرب كأنها صراع بين الشرق والغرب

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 510 أشخاص و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

جانب من لقاء وفد البرقاوية مع بعثة الاتحاد الأوروبي 23 مايو 2019. (فرانس برس)
جانب من لقاء وفد البرقاوية مع بعثة الاتحاد الأوروبي 23 مايو 2019. (فرانس برس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يهاجم وزير خارجيته السابق: «شديد الجهل وكان علي التخلص منه مبكرًا»
دولى
سلامة: ليبيا تقدم على الانتحار وتبدد ثروتها النفطية
ليبيا
«فيفا» يتراجع ويعلن عدد فرق «مونديال قطر»
رياضة عالمية
العيساوي ضد الحضيري وبينهما نجوم الكرة الليبية لدعم «أطفال السرطان»
رياضة محلية
كاركاتير حليم - ثقافة السلام
كاريكاتير
فرنسا تتهم القطري ناصر الخليفي بـ«الفساد النشط» في مونديال ألعاب القوى
رياضة عالمية
مسؤول إيطالي: على أوروبا الضغط على الأطراف الليبية المتنازعة للتوصل إلى اتفاق
ليبيا
السراج: البعض يحاول تسويق الحرب كأنها صراع بين الشرق والغرب
ليبيا
الإليزيه: ماكرون طالب حفتر بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن
ليبيا
فرانس برس: الرئاسة الفرنسية تعلن أن المشير حفتر أبلغ ماكرون أن الشروط لم تكتمل ...
ليبيا
البعثة الأممية لدى ليبيا: مقتل 20 مدنيًا وإصابة 69 آخرين خلال شهري فبراير ومارس
ليبيا
عدم وقف إطلاق النار في طرابلس يربك الجوار الليبي ويستنفر ويحرك فرنسا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أم تكتشف إصابة ابنتها بالسرطان باستخدام فلاش كاميرا