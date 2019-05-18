مصدر أمني يروي لـ«بوابة الوسط» تفاصيل عن هجوم زلة

قال مصدر أمني من بلدة زلة إن الهجوم المسلح الذي استهدف بوابة شركة الزويتينة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، استخدم فيه المهاجمون أربع سيارات مسلحة وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص تابعين لقوات الجيش، أحدهم يدعى عماد جديد وُجد مذبوحًا، فيما لم يتسنَ معرفة أسماء الشخصين الآخرين.

وروى المصدر لـ«بوابة الوسط» أن السيارات شوهدت من برج مراقبة حقل الزويتينة، قبل أن تختفي، ويقوم المهاجمون راجلين بعملية التفاف حول البوابة الرئيسية، ويطلقون النار على الحراس الذين كانوا موجودين بها تلك الساعة، حيث قُـتل الأشخاص الثلاثة من أفراد الحراسة، بينما تمكن عناصر الحراسة الآخرون من الفرار.

مصادر: مقتل 3 مسلحين في هجوم على بوابة شركة الزويتينة بزلة

وأشار المصدر الأمني إلى أن المهاجمين استولوا على سيارات وتموين تابع لقوات الجيش، ولفت إلى أن الأهالي شاركوا في مطاردة المهاجمين.