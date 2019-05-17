انتشال مخلفات حربية في عدة مواقع بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 17 مايو 2019, 01:36 صباحا
مخلفات حربية جرى انتشالها في وقت سابق بسرت. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم سرية نزع الألغام التابعة لقوة حماية وتأمين سرت سالم الأميل، إن أفراد السرية انتشلوا  كمية من المخلفات الحربية غير المتفجرة عثرت عليها خلال عمليات مسح في مواقع عديدة بسرت.

وقال الأميل لـ«بوابة الوسط»، إن «المخلفات عبارة عن قدائف هاوتزر ودبابات غير متفجرة عُثر عليها بمنتزه سرت وحي الأقواس والسكنية الثانية»، مؤكدًا أنه جرى وضعها في موقع التجميع استعدادًا لإعدامها قريبًا.

اقرأ أيضًا.. التخلص من طن ذخائر ومخلفات الحرب في سرت

ولفت الأميل إلى أن فريق السرية يقوم بين الوقت والآخر بعمليات مسح بمختلف المواقع وخاصة الحيوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا تحقق رقمًا قياسيًا كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018
اقتصاد
كاركاتير حليم - تجار الحروب والأسعار
كاريكاتير
أليغري لن يكون مدرب يوفنتوس الموسم المقبل
رياضة عالمية
بالتنسيق مع الجيش الليبي.. الإمارات تعلن إطلاق أربعة آسيويين احتجزوا غرب ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: قرار وقف حرب العاصمة يدخل المطبخ السياسي الدولي
ليبيا
60 مليون دينار خسائر الدوري الليبي الـ«46»
رياضة محلية
بوركينا فاسو تطالب المجتمع الدولي بإظهار موقف واضح لحل الأزمة في ليبيا
ليبيا
كونتي يدعو حفتر لوقف إطلاق النار
ليبيا
قرقاش: حفتر لم يتشاور مع الإمارات قبل تحركه نحو العاصمة طرابلس
ليبيا
من يدق طبول الحرب في الولايات المتحدة على إيران؟
دولى
«جولة بروكسل».. ملامح انفراجة أم تسكين للأزمة الليبية؟
ليبيا
لودريان:‭ ‬ماكرون يريد الاجتماع بحفتر للحثِّ على وقف إطلاق النار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 واجبات للخلاص من نزيف اللثة