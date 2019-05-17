انتشال مخلفات حربية في عدة مواقع بسرت

مخلفات حربية جرى انتشالها في وقت سابق بسرت. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم سرية نزع الألغام التابعة لقوة حماية وتأمين سرت سالم الأميل، إن أفراد السرية انتشلوا كمية من المخلفات الحربية غير المتفجرة عثرت عليها خلال عمليات مسح في مواقع عديدة بسرت.

وقال الأميل لـ«بوابة الوسط»، إن «المخلفات عبارة عن قدائف هاوتزر ودبابات غير متفجرة عُثر عليها بمنتزه سرت وحي الأقواس والسكنية الثانية»، مؤكدًا أنه جرى وضعها في موقع التجميع استعدادًا لإعدامها قريبًا.

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ولفت الأميل إلى أن فريق السرية يقوم بين الوقت والآخر بعمليات مسح بمختلف المواقع وخاصة الحيوية.