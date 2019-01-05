التخلص من طن ذخائر ومخلفات الحرب في سرت

مخلفات حربية جرى انتشالها في وقت سابق بسرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الغرفة المشتركة المكلفة تفكيك المتفجرات والمخلفات الحربية في سرت، أنها تخلصت من نحو طن من الذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب المتفجرة التي جرى تجميعها خلال عمليات مسح في عدد من مناطق المدينة خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر عسكرى بالغرفة لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الذخائر والمخلفات الحربية التي تم التخلص منها نهايئًّا جرى تجميعها من قبل فريق إزالة المخالفات الحربية والذخائر المتفجرة بعد أن قام بعمليات مسح في منطقة سرت بمواقع مختلفة.

وأوضح المصدر العسكري أن الذخائر والمخلفات الحربية المتفجرة جرى تجميعها من مواقع مختلفة بمدينة سرت شملت مواقع حدائق مستشفى بن سينا التعليمي، وحي 656 وحدة سكنية، وطريق الكورنيش وشركة الكهرباء.

ونوه المصدر إلى أن الفريق المكلف أعمال المسح من أجل التخلص من الذخائر المتفجرة والمخلفات الحربية التي زرعها تنظيم «داعش» بمواقع مختلفة إبان سيطرته على المدينة، لا يزال مستمرًّا.