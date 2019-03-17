«صحة الموقتة» تقدم معدات وأجهزة طبية لمركز صحي في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 17 مارس 2019, 10:02 مساء
الأجهزة والمعدات الطبية التي وصلت مركز باب درنة الصحي بطبرق. (الإنترنت)

استلم مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ، في مدينة طبرق، عددا من المعدات والأجهزة الطبية الجديدة مقدمة من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، من أجل تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة من المركز للمواطنين.

وقال مدير مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ، عدنان أمحيقن لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المركز استلم المعدات والتجهيزات الطبية «عن طريق شركة زهرة الجبل لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية مساهمة منها في دعم الخدمات الصحية داخل نطاق بلدية طبرق».

وأوضح أمحيقن أن المركز استلم جهاز أشعة متحرك (x-ray Machine) وجهاز لفصل المواد (Centrifuge Eba Hettich) وجهاز (CBC) وجهاز (Eyes Apparus) وحضان درجة حرارة 37 لتحضير المواد وجهاز موجات فوق الصوتية (Ultrasound Machine) وجهاز تخطيط قلب (Ecg Machine) ومجهر (Microscope Hospitec).

وثمن أمحيقن جهود العاملين بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة على جهودهم المبذولة وما يقدمونه من خدمات في سبيل تطوير القطاع الصحي في البلاد.

يشار إلى أن مركز باب درنة يشهد حالياً أعمال صيانة وتحوير وبناء دور ثانٍ للمبني وتطوير الأقسام من قبل شركة (دقة الإبداع) للمقاولات المشرفة على المشروع.

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