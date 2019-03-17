قوافل طبية لسكان المخيمات في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 01:30 مساء
أحد مداخل مدينة سرت. (الإنترنت)

شرعت قافلة طبية اليوم الأحد في تقديم خدماتها لسكان المخيمات السكنية بسرت وضواحيها برعاية جامعة سرت وبالتعاون مع مستشفى بن سينا التعليمى ، وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية .

ذكرت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، أن القافلة الطبية تضم نخبة من الأطباء الاستشاريين، والأطباء المعيدين بكليات الطب البشرى والعلوم الصحية بجامعة سرت، وأطباء أخصائيين بمستشفى بن سينا التعليمى، وأخصائيين اجتماعيين بعمليات مسح وكشوفات طبية كاملة لجميع السكان بهذه المناطق .

ومن المقرر  تعبئة استبيان عن عدد العائلات وظروفها الانسانية والاجتماعية والمالية، وستقدم القافلة خدمات طبية وكشوفات لمختلف التخصصات كالعيون وأمراض الجلدية والأطفال والنساء والباطنة والجراحة والأنف والأذن وأمراض الأوعية الدموية والقلب.

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