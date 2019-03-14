تعيين مدير إقليمي للبنك الدولي في ليبيا وشمال أفريقيا

عين البنك الدولي جيسكو هنتشل مديرا إقليميا لدائرة المغرب العربي ومالطا والتي تغطي ليبيا والجزائر والمغرب وتونس خلفا لنيلي ماري.

وأعلن البنك الدولي الخميس على موقعه الرسمي تعيين جيسكو هنتشل ممثلا لديه لكل من ليبيا والجزائر والمغرب وتونس ومالطا.

و خلف الإطار بالمؤسسة المالية الدولية نيلي ماري التي تم تكليفها بالبنك الدولي بتمثيل كافة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقا من شهر أغسطس القادم باعتبار أن السنة المحاسبية للبنك تختتم في يونيو.

يشار إلى أن البنك الدولي اضطر لإخلاء مكاتبه من ليبيا في عام 2014 بسبب الأوضاع الأمنية.

وتقول نيلي ماري في مقابلة لها نشرت على موقع البنك الدولي شهر فبراير الماضي إنه في عام 2016، وتمشيا مع نهجنا أنشئت هيئة (الحوار الاقتصادي الليبي) الذي جمع ممثلي القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، ومتخذي القرار، والبرلمانيين، والشباب من شتَّى أرجاء البلاد.

وكان أبرز القضايا المهتمة بها أزمة السيولة التي تمنع الناس من سحب أموالهم من البنوك، يليها الحصول على الخدمات الأساسية كإمدادات الكهرباء، والتعليم، والرعاية الصحية.