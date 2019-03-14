مصلحة المطارات تبحث توريد محطة الرصد الجوي لمطار طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 12:30 صباحا

بحث رئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، مع رئيس المركز الوطني للأرصاد الجوية، عاشور دباير، احتياجات مطار طرابلس الدولي وبنينا وسبها والأبرق وطبرق ومصراتة.

وقال المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات  الخميس إن المسؤولان بحثا «إحتياجات محطة الرصد الجوي التي سيتم توريدها لمطار طرابلس الدولي من بنية تحتية لازمة لتثبيت المنظومة وتركيب المجسات على إمتداد المهبط وتوفير مصادر كهرباء بنهايتي المهبط الرئيسي».

كما ناقش بيت المال ودبابير «الحالة الفنية لمحطة الرصد الجوي بمطار سبها بعد الأضرار التي لحقت به، وآخر مستجدات أعمال تركيب محطات رصد جوي بمطارات بنينا وطبرق ولابرق».  

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه جرى «التنسيق بين الادارات المعنية للقيام بزيارة لمطار مصراته لتحديد موقع تركيب محطة الرصد».

يذكر أن مطار طرابلس الدولي تعرض للحرق والتدمير من قبل قوات تحالف «فجر ليبيا» خلال سيطرتها على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014.

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