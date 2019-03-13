مسلحون يطلقون النار داخل مدرسة في سرت للقبض على طالب

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 13 مارس 2019, 12:10 صباحا

قال مصدر محلي من سرت إن مجموعة مسلحة اقتحمت مدرسة عقبة بن نافع الثانوية في المدينة وأطلقت أعيرة نارية داخل المدرسة أثناء محاولتها إلقاء القبض على أحد طلاب المدرسة بسبب خلافه مع أحد أفراد المجموعة.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن المجموعة المسلحة «تابعة لقوة حماية وتأمين سرت» ودخلت المدرسة للقبض على طالب يدرس بالصف الثالث الثانوي دون استئذان إدارة المدرسة أو أي جهة مختصة.

وبيّن المصدر أن «خلافا شخصيا» وقع بين الطالب وأحد أفراد المجموعة المسلحة خارج أسوار المدرسة على «سلاح ناري نوع مسدس تركي الصنع»، مشيرا إلى أن أحد أفراد المجموعة المسلحة اتهم الطالب بسرقة السلاح.

وأكد المصدر وقوع مناوشات بين إدارة مدرسة عقبة بن نافع الثانوية والمجموعة المسلحة بعد قيام أحد أفراداها بإطلاق نار داخل المدرسة واقتحامها دون احترام المؤسسة التعليمية التي يوجد بها قرابة الـ600 طالب ومعلم وإداريين ودون علم مراقبة تعليم سرت ولا المخابرات العسكرية أو آمر غرفة عمليات سرت.

وذكر المصدر أن مدير مدرسة عقبة بن نافع الثانوية اضطر إلى إخراج الطلاب قبل موعد نهاية اليوم الدراسي بساعتين بسبب هذه المشاكل وتجنبا لوقوع كارثة جراء إطلاق الأعيرة النارية داخل المدرسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»