مسلحون يطلقون النار داخل مدرسة في سرت للقبض على طالب

قال مصدر محلي من سرت إن مجموعة مسلحة اقتحمت مدرسة عقبة بن نافع الثانوية في المدينة وأطلقت أعيرة نارية داخل المدرسة أثناء محاولتها إلقاء القبض على أحد طلاب المدرسة بسبب خلافه مع أحد أفراد المجموعة.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن المجموعة المسلحة «تابعة لقوة حماية وتأمين سرت» ودخلت المدرسة للقبض على طالب يدرس بالصف الثالث الثانوي دون استئذان إدارة المدرسة أو أي جهة مختصة.

وبيّن المصدر أن «خلافا شخصيا» وقع بين الطالب وأحد أفراد المجموعة المسلحة خارج أسوار المدرسة على «سلاح ناري نوع مسدس تركي الصنع»، مشيرا إلى أن أحد أفراد المجموعة المسلحة اتهم الطالب بسرقة السلاح.

وأكد المصدر وقوع مناوشات بين إدارة مدرسة عقبة بن نافع الثانوية والمجموعة المسلحة بعد قيام أحد أفراداها بإطلاق نار داخل المدرسة واقتحامها دون احترام المؤسسة التعليمية التي يوجد بها قرابة الـ600 طالب ومعلم وإداريين ودون علم مراقبة تعليم سرت ولا المخابرات العسكرية أو آمر غرفة عمليات سرت.

وذكر المصدر أن مدير مدرسة عقبة بن نافع الثانوية اضطر إلى إخراج الطلاب قبل موعد نهاية اليوم الدراسي بساعتين بسبب هذه المشاكل وتجنبا لوقوع كارثة جراء إطلاق الأعيرة النارية داخل المدرسة.