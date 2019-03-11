دراسة لتحسين إنتاج النفط الليبي خلال منتدى للطاقة بالجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 11 مارس 2019, 12:08 مساء
حقل الفيل النفطي (أرشيفية - رويترز)

تعرض المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز تجاربهما في تحسين إنتاج المحروقات في ليبيا، وذلك خلال الدورة التاسعة لصالون النفط في منطقة شمال أفريقيا بالجزائر.

وافتتحت، الأحد، بوهران غرب الجزائر الدورة التاسعة للندوة الدولية حول الصناعة البترولية والغازية في شمال أفريقيا (ناباك 2019)، والتي تستمر حتى 13 مارس الجاري، بحضور فاعلين وخبراء ومحللين في مختلف المواضيع المتعلقة بمجال الطاقة بما فيها دولة ليبيا.

وحسب جدول أعمال الندوة الدولية عبر موقعها الإلكتروني فإنه من المقرر استعراض دراسة مصممة لتحسين الإنتاج النفطي في ليبيا، إضافة إلى تقنيات عالية الدقة لتطوير استخراج النفط في البلاد.

ويتيح المنتدى مجالاً واسعًا لدول شمال أفريقيا لعرض إمكاناتها وفرصها الاستثمارية على غرار المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والشركة التونسية للأنشطة البترولية، والشركة الموريتانية للمحروقات، إلى جانب حضور مجمعات سوناطراك وسونلغاز وكوسيدار الجزائرية وشركات دولية، بما في ذلك توتال وأنادركو وهاليبرتون وبتروفاك.

ويحتضن الصالون 570 عارضًا من 40 دولة يمثلون المهنيين الناشطين في مجالات الطاقة والنفط، علاوة على مجالات فرعية أخرى تتصل بقطاع الهندسة وعلوم الجغرافيا والصناعة الإلكترونية والكهرباء وأنابيب النفط ومصنعي التجهيزات وخدمات النقل من القطاعين العمومي والخاص.

ويتيح الموعد الدولي فرصة للمهنيين من ليبيا للقاء أصحاب القرار في قطاع المحروقات من الدول الأخرى في سياق التحديات الأمنية التي تعترض صناع النفط والغاز في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ممارسات بسيطة ومهمة لتحسين عمل دماغك