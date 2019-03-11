دراسة لتحسين إنتاج النفط الليبي خلال منتدى للطاقة بالجزائر

حقل الفيل النفطي (أرشيفية - رويترز)

تعرض المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز تجاربهما في تحسين إنتاج المحروقات في ليبيا، وذلك خلال الدورة التاسعة لصالون النفط في منطقة شمال أفريقيا بالجزائر.



وافتتحت، الأحد، بوهران غرب الجزائر الدورة التاسعة للندوة الدولية حول الصناعة البترولية والغازية في شمال أفريقيا (ناباك 2019)، والتي تستمر حتى 13 مارس الجاري، بحضور فاعلين وخبراء ومحللين في مختلف المواضيع المتعلقة بمجال الطاقة بما فيها دولة ليبيا.

وحسب جدول أعمال الندوة الدولية عبر موقعها الإلكتروني فإنه من المقرر استعراض دراسة مصممة لتحسين الإنتاج النفطي في ليبيا، إضافة إلى تقنيات عالية الدقة لتطوير استخراج النفط في البلاد.



ويتيح المنتدى مجالاً واسعًا لدول شمال أفريقيا لعرض إمكاناتها وفرصها الاستثمارية على غرار المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والشركة التونسية للأنشطة البترولية، والشركة الموريتانية للمحروقات، إلى جانب حضور مجمعات سوناطراك وسونلغاز وكوسيدار الجزائرية وشركات دولية، بما في ذلك توتال وأنادركو وهاليبرتون وبتروفاك.



ويحتضن الصالون 570 عارضًا من 40 دولة يمثلون المهنيين الناشطين في مجالات الطاقة والنفط، علاوة على مجالات فرعية أخرى تتصل بقطاع الهندسة وعلوم الجغرافيا والصناعة الإلكترونية والكهرباء وأنابيب النفط ومصنعي التجهيزات وخدمات النقل من القطاعين العمومي والخاص.

ويتيح الموعد الدولي فرصة للمهنيين من ليبيا للقاء أصحاب القرار في قطاع المحروقات من الدول الأخرى في سياق التحديات الأمنية التي تعترض صناع النفط والغاز في ليبيا.