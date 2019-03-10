حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (10 مارس)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تأثر مناطق غرب البلاد بإمتداد منخفض جوي يتمركز جنوب شرق الجزائر.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، إلى أن هذا المنخفض يسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة على مناطق الجنوب الغربي، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية اليوم.

ونوهت إلى تكاثر السحب مساء اليوم مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق غرب البلاد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتسجل درجات الحرارة إنخفاضا تدريجيا ملحوظا اعتبارات من مساء غد على مناطق غرب البلاد، ويكون ملحوظ بعد غد الثلاثاء مع رياح نشطة الى قوية على أغلب المناطق.