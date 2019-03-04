«هيا نقرأ» حملة لنشر ثقافة المعرفة والوعي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الإثنين 04 مارس 2019, 06:53 مساء
اليوم الأول من فاعليات حملة «هيا نقرأ». (مركز وهبي البوري)

أطلق مكتب الإعلام والثقافة في بنغازي بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي بوزارة التعليم، حملة بعنوان «هيا نقرأ» والتي تهدف لنشر ثقافة المعرفة والوعي لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الطلبة وحثهم على القراءة.

وقال مركز وهبي البوري الثقافي الذي يستضيف فاعليات الحملة التي تستمر على مدى أسبوعين عبر صفحته على «فيسبوك» إنه أعد جدولًا للمؤسسات التعليمية المستهدفة من الحملة بشكل أسبوعي، ونوه إلى أن المرحلة الثانية للحملة ستكون عامة لكل محبي القراءة.

واستقبل مركز وهبي البوري مدرسة بنغازي للتعليم الأساسي (بنات)، ومدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي (بنين)، ونظم القائمون على الحملة جولة داخل أروقة ومكتبة المركز للطلاب المشاركين وقدموا لهم تعريفا بنشاطات المركز وأهدافه ونبذة مختصرة عن اﻷديب الراحل وهبي البوري.

كما اطلع القائمون على حملة «هيا نقرأ» خلال الجولة التي اختتمت بمكتبة المركز تعريفا للطلاب حول تصنيفات الكتب وأهم ماتحتوي عليه المكتبة باﻹضافة إلى أهمية الاطلاع على الكتب وأكدوا لهم أن المركز أبوابه مفتوحة أمام الجميع.

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