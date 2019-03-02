مؤسسة النفط وشركة ريبسول تدعمان تعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة في أوباري

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 02 مارس 2019, 11:38 مساء

استكملت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول الإسبانية مشروعا تعليميا لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة في مدينة أوباري، وذلك كجزء من النهج المشترك الذي تتبعه المؤسسة والشركة إزاء مبادرات التنمية المستدامة.

حيث قامت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول، الاربعاء الماضي، بتدشين فصلين دراسيين مصممين وفقا لمنهج «مونتيسوري- كانتا» قد تشاركتا» وتسليمهما إلى صندوق التضامن الاجتماعي في جرمة.

كما تمّ تركيب الفصلين في كلّ من المركز الخاصّ بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، والمدرسة الخاصّة بصعوبات التعلّم.

وكجزء من الأعمال التحضيرية، قامت المؤسسة والشركة برعاية برنامج تدريب مهني في مدينة طرابلس لفائدة عدد من المعلّمات اللاتي سيعملن في المراكز المذكورة.

ويركّز برنامج التدريب على كلّ من الجانب النفسي لذوي الاحتياجات الخاصّة، ومنهج مونتيسوري التعليمي، الذي يهدف إلى مساعدة الأطفال على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الذاتية، ويحظى بأهمية بالغة خصوصا في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة، والتعامل مع الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.

وحضر مراسم التدشين، عميد بلدية الغريفة، علي عبد المغيث وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومديرصندوق التضامن الاجتماعي فرع اوباري رمضان مختار وممثل شركة أكاكوس وعدد من الاخصائيين بالمركزين.

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