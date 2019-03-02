حملة أمنية لإزالة زجاج السيارات المعتم في ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 02 مارس 2019, 07:42 مساء
الحملة الأمنية لإزالة الزجاج المعتم من السيارات في ترهونة. (الإنترنت)

أطلقت الغرفة الأمنية ومديرية أمن ترهونة، السبت، حملة أمنية مرورية تستهدف الكشف على أوراق السيارات وإتمام إجراءاتها القانونية وإزالة التعتيم الموجود على الزجاج الذي يعرف محليًّا بـ«السلفر».

وأوضح مدير المكتب الإعلامي والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة، محمد سعيد لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، أن المرحلة الأولى من الحملة يجري تنفيذها هذه الأيام وتستهدف «إزالة تعتيم السيارات وتركيب اللوحات المعدنية، ومخالفة الخارجين عن القانون».

وطالب سعيد «كافة أصحاب السيارات العسكرية والمدنية معتمة الزجاج داخل الحدود الإدارية لبلدية ترهونة، بضرورة إزالة الزجاج المعتم»، منوهًا إلى أن الغرفة الأمنية ومديرية الأمن «ستقومان بمصادرة أية سيارة يتم العثور عليها في الطرقات العامة وعليها ذلك الزجاج المعتم».

ونوه مدير المكتب الإعلامي والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة، إلى أن هذه الحملة «جاءت نتيجة انتشار الزجاج المعتم وقيادة السيارات دون لوحات معدنية في الفترة الأخيرة».

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