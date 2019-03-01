مسلحون بطرابلس يهاجمون شبابًا رفعوا صورًا للمشير حفتر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مارس 2019, 08:34 مساء
عدد من الشباب يرفعون صور المشير خليفة حفتر بطرابلس. 1مارس 2019 (الإنترنت).

هاجم مسلحون عددًا من الشباب تجمعوا عصر الجمعة أمام قاعة الشعب بالعاصمة طرابلس رفعوا صور المشير خليفة حفتر.

ونشر رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة مقاطع فيديو لعشرات الشباب وهم يرفعون صور القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أمام قاعة الشعب وبعض شوارع طرابلس حيث تعرضوا لهجوم من مسلحين».

وتلا أحد الشباب المتظاهرين بيانًا قدم فيه «التهنئة للشعب الليبي والقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر لتحريرهم الجنوب الليبي».

يذكر أن عميد بلدية غات محمد صالح ونتقلي قال أمس الخميس إن قوات الجيش دخلت إلى «كافة مناطق بلدية غات الست وسط ترحيب كبير من الجميع بعد طول انتظار».

وأوضح ونتقلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» قائلاً: «قبل قليل وصلت الدفعة الرابعة من كتائب وسرايا القوات المسلحة إلى غات المركز متجهة باتجاه الشريط الحدودي مع الجزائر لآول مرة منذ سنوات».

وأشار عميد بلدية غات محمد صالح ونتقلي « قوات الجيش دخلت إلى بلدية غات ابتداءً من العوينات إلى تهالا ومن ثم غات المركز ومنها إلى البركت والفيوت حتى آخر منطقة وهي إيسن، بالتنسيق مع بلدية غات ومديرية أمن غات وكتائب الجيش بالبلدية دون أي قتال ، وبترحيبهم مع الأهالي وسط فرحة النساء والأطفال والرجال».

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