«داخلية الموقتة» تكلف أربعة مديري أمن جدد

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

كلف وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، أربعة ضباط شرطة مهام مديري أمن في مناطق القبة وأم الرزم وسلوق- قمينس وأوجلة - أجخرة، وفق قراره رقم (144) لسنة 2019.

ونص القرار، الذي أطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، على تكليف كل من العميد عمران أبريك القطعاني مديرًا لمديرية أمن القبة، والعقيد فرج إبراهيم عبد ربه مديرًا لمديرية أمن أم الرزم، والعقيد سعد محمد علي العكوكي مديرًا لمديرية أمن سلوق - قمينس، والعقيد محمد عبدالجواد الدينالي مديرًا لمديرية أمن أوجلة- أجخرة.

وطالب وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ودعا الجهات المختصة إلى تنفيذه وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.