على هامش قمة شرم الشيخ.. مباحثات بين السراج ورئيس وزراء الدنمارك

السراج ورئيس وزراء الدنمارك خلال مباحثات على هامش قمة شرم الشيخ. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الإاثنين، رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكه راسموسن، على هامش اجتماعات القمة العربية- الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية، وتناولت المحادثات مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عن رئيس الوزراء الدنماركي إشادته بحكومة الوفاق قائلاً: «إن هذه الحكومة تعتبر شريكًا رسميًّا لنا».

واستعرض راسموسن الجهود التي تبذلها بلاده في ليبيا عبر منظمات إنسانية تعمل في مجالات نزع الألغام، وتحسين أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، فيما طالب السراج بأهمية العمل على دعم استقرار ليبيا والعمل على بناء الدولة المدنية.

على صعيد آخر اتفق الجانبان على أهمية تطوير التعاون بين البلدين، خاصة في مجالي الاقتصاد والاستثمار، ورحب رئيس الوزراء الدنماركي باستقبال بلاده للجنة فنية للبحث مع نظرائه في الدنمارك وضع برامج عملية لتنفيذ هذا التعاون.