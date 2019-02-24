الحرس البلدي بنغازي يضرب عن العمل

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 24 فبراير 2019, 02:46 مساء
أحد أعضاء الحرس البلدي في بنغازي عقب نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الجلاء الأسبوع الماضي. (بوابة الوسط)

أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي تنظيم اعتصام وإضراب عن العمل بعد إصابة زميلهم داخل مقر الجهاز بمنطقة بوعطني بثلاث رصاصات على أيدي مسلحين الثلاثاء الماضي، أدخل على إثرها إلى العناية الفائقة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

واستنكر أعضاء الجهاز، في بيان نشره المكتب الإعلامي على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تجاهل المسؤولين في بلدية بنغازي ووزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، حادثة الهجوم المسلح يوم الثلاثاء الماضي على مقر الجهاز في منطقة بوعطني وإصابة زميلهم.

وأكد جهاز الحرس البلدي بنغازي أنه جهاز مهم وفاعل في حماية حياة المواطن، وقوته تتحقق في الوقوف معه والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه الاستهتار أو الاستهزاء بأجهزة الدولة.

وطالب البيان بنقل زميلهم رئيس عرفاء علي التاجوري لاستكمال علاجه في الخارج بأسرع وقت ممكن، بعد تلقيه الخدمات الصحية والرعاية اللازمة في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

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وكانت مجموعة مسلحة استهدفت مقر جهاز الحرس البلدي في بنغازي، بعد استدعاء أصحاب محال تجارية في منطقة قاريونس.

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