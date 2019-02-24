إصلاح الأضرار في شبكة الكهرباء بمرزق

من أعمال إصلاح شبكة الكهرباء في مرزق. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة الأضرار التي لحقت بالخطوط الهوائية والأعمدة وبعض المحولات الهوائية نتيجة الاشتباكات في مرزق، جنوب غرب البلاد.

وأشارت النشرة الصادرة عن المركز، في بيان اليوم، إلى أن فرق الصيانة في المنطقة الجنوبية بمدينة مرزق أصلحت الأضرار من أجل إعادة التيار الكهربائي إلى بعض المناطق التي تضررت نتيجة الاشتباكات، ونوهت إلى تواصل العمل من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين بالمنطقة.

كانت القيادة العامة للجيش الوطني أعلنت يوم الأربعاء الماضي دخول قوات الجيش إلى منطقة سكرة وسط مدينة مرزق لمطاردة الجماعة الإرهابية وما تصفها بـ«العصابات التشادية المارقة».