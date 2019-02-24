إصلاح الأضرار في شبكة الكهرباء بمرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 12:58 مساء
من أعمال إصلاح شبكة الكهرباء في مرزق. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة الأضرار التي لحقت بالخطوط الهوائية والأعمدة وبعض المحولات الهوائية نتيجة الاشتباكات في مرزق، جنوب غرب البلاد.

وأشارت النشرة الصادرة عن المركز، في بيان اليوم، إلى أن فرق الصيانة في المنطقة الجنوبية بمدينة مرزق أصلحت الأضرار من أجل إعادة التيار الكهربائي إلى بعض المناطق التي تضررت نتيجة الاشتباكات، ونوهت إلى تواصل العمل من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين بالمنطقة.

كانت القيادة العامة للجيش الوطني أعلنت يوم الأربعاء الماضي دخول قوات الجيش إلى منطقة سكرة وسط مدينة مرزق لمطاردة الجماعة الإرهابية وما تصفها بـ«العصابات التشادية المارقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
جهاز المنتخب الليبي يكشف فائدة الخسارة الودية وجاهزية نشنوش لجنوب أفريقيا
رياضة محلية
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
وسط تخويف من السيناريو الليبي.. تظاهرات شعبية ضد ترشح بوتفليقة
عربى
المنتخب الوطني يخوض مرانًا على شواطئ تونس
رياضة محلية
شقيقتان سعوديتان تختبئان في هونغ كونغ لأشهر بعد الهرب من أسرتهما
عربى
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
وزارة الدفاع الأميركية تعلن عن تحليق استطلاعي فوق روسيا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سحرية لإزالة الخدوش من أثاثك الجلدي