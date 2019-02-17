متري يتحدث عن «العقد الاجتماعي» في ذكرى ثورة فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 02:49 مساء
المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا طارق متري. (أرشيفية: بوابة الوسط)

دعا المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا طارق متري، اليوم الأحد، الليبيين إلى «إعطاء الأولوية لبناء دولة الحق والإسراع في الاتفاق على العقد الاجتماعي الذي يشدهم إلى بعض».

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، «في اليوم الذي يستعيد فيه الليبيون ذكرى ثورتهم على الاستبداد، يؤكدون مجددًا توقهم إلى الحرية وحقهم في المشاركة السياسية وحسن الإفادة من ثروة بلادهم الطبيعية».

ومتري هو ثالث مبعوث أممي إلى ليبيا بعد وزير الخارجية الأردني السابق عبدالإله الخطيب، ثم البريطاني إيان مارتن.

ويحتفل الليبيون اليوم بذكرى الثورة بمهرجانات شعبية في العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية.
 

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