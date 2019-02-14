«البحث الجنائي» يلقي القبض على أحد مهربي البشر في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 14 فبراير 2019, 01:40 صباحا

تمكنت عناصر قسم البحث الجنائي في أجدابيا، الأربعاء، من إلقاء القبض على شخص يقوم بخطف الأجانب وابتزاز ذويهم للحصول على أموال نظير إطلاقهم.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالقسم، الرائد المهندس فتحي عبدالله السعيطي لـ«بوابة الوسط»، إن المتهم أُلقي القبض عليه «بناءً على أقوال أحد أقارب المحتجزين السودانيين لديه بعد أن أكد أنه أُرغم على دفع مبلغ مالي قدره 3500 دينار على كل فرد من الأشخاص الستة المخطوفين نظير إطلاقهم»

وأضاف السعيطي أن عملية القبض جاءت «بعد التنسيق مع المشتكي السوداني الذي يقيم في مدينة بنغازي على تحويل القيمة المالية المطلوبة للشخص الذي يحتجز الأشخاض السودانيين وهو ليبي الجنسية من مدينة أجدابيا يدعى (ع. ج. ب. ح) وجرى ضبطه بعد إعداد كمين محكم والإطاحة به».

وأكد رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي في أجدابيا ، الرائد فتحي السعيطي، فتح محضر بالواقعة وحجز المتهم إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات اللازمة في القضية مع المتهم.

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