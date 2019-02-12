تكريم الرعيل الأول من العاملين بالمرافق الصحية في سرت

نظم قطاع الصحة ببلدية سرت احتفالية بمجمع قاعات واغادوغو، اليوم الثلاثاء، لتكريم الرعيل الأول من العاملين بالمرافق الصحية والمراكز الصحية وإدارات القطاع، لأكثر من ثلاثين عامًا والمتميزين من الموظفين بمنحهم دروعًا وشهادات تقدير.

كما كرم قطاع الصحة الدكتور محمد عبدالرحمن إدريس مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بسرت، الموظف المتميز للعام 2018، وحصل على درع التميز وشهادات تقدير.

وحضر الاحتفالية مدير الصحة الدكتور خليفة عبدالفتاح السيوي، وعضوة المجلس البلدي هنية أبوخريص، ومسؤولو ومديرو الإدارات والمراكز والوحدات الصحية، وعدد من مديري القطاعات الحكومية والشركات الخدمية، والعناصر الطبية والطبية المساعدة التي شاركت في الحملة الوطنية للتطعيمات.

وألقيت خلال الاحتفال كلمات لمدير قطاع الصحة الذي حيا في مستهلها العناصر الطبية والطبية المساعدة، الذين قدموا جهودهم لخدمة المواطن والوطن.

من جهتها أكدت المكلفة بمتابعة ملف الصحة، هنية أبوخريص، أن قطاع الصحة له أهمية كبيرة في الحياة اليومية، والعلاقة المباشرة مع المواطن وهو يحتاج من الدولة الاهتمام به أكثر، ليقدم خدماته للمواطنين من خلال المرافق الصحية.

كما جرى تكريم الصحفي والإعلامي محمد الأميل لجهوده الإعلامية منذ التسعينات في سرت، بالإضافة إلى تكريم عدد من مسؤولي القطاعات والشركات إذاعة سرت.