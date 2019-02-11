قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 فبراير 2019, 12:24 صباحا

أعلنت إدارة مؤسسة «الوسط» الإعلامية أن قناة «WTV» التي تملكها ستباشر البث الكامل على امتداد الـ 24 ساعة اعتبارا من الساعة السابعة صباحا من يوم الأحد الموافق 17فبراير 2019، والذي يتزامن مع احتفالات الليبيين بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير 2011.

ويمكن مشاهدة القناة على الترددات التالية: «على نايل سات تردد: 11096 H معدل الترميز: 27500 - 6\5 بتقنية HD» وأيضا على «تردد: 10815 H / معدل الترميز: 27500 - 6\5
بتقنية SD».

وبدأ البث التجريبي لقناة الوسط الفضائية «WTV» الساعة الثامنة مساء الإثنين 24 ديسمبر 2018، وهو الموعد الذي تزامن مع مرور 50 عامًا على تأسيس التلفزيون الليبي، والذكرى 67 لاستقلال ليبيا.

وقال مسؤولون في مؤسسة «الوسط» للإعلام إن المحتوى البرامجي للقناة سيهتم بما يبرز ويخدم الهويّة الليبية في إطار ثقافي متميز، وسيكون للمرأة والشباب عمومًا الحيز الكبير فيما ستقدمه القناة لمشاهديها.

وبثّت القناة فور افتتاحها برنامجًا وثائقيًا عن ذكرى الاستقلال ولقاءات مع شخصيات تستحضر فصولاً من الذاكرة الليبية، وأغانٍ وطنية ارتبطت بأذهان الليبيين على امتداد نصف القرن الأخير.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر لقناة wtv عبر الموقع التجريبي على الرابط التالي: (http://wasat.tv)

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