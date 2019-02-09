«مدرستي» حملة تطوعية لتجميل المؤسسات التعليمية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 09 فبراير 2019, 11:33 مساء

أطلقت مراقبة التعليم في بني وليد، اليوم السبت، حملة تطوعية تحت عنوان «مدرستي» من أجل تحسين المظهر والمنظر الخارجي للمؤسسات التعليمية بالمدينة، برسم عدد من الرسومات والشعارات والأقوال والحكم على جدران المدارس ورياض الأطفال وإزالة الكتابات المسيئة.

وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة تعليم بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» إن الحملة تتضمن مناقشة ظاهرة الكتابة على الجدران مع طلاب وطالبات المدارس ومعرفة الأسباب التي تدفع الطلبة لممارسة هذا السلوك الخاطئ وغير الحضاري وكيفية معالجته.

وأضاف صالح أن الحملة «تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على نظافة مدننا والحد من هذا السلوك غير الحضاري الذي يشوه المظهر العام، حيث تحمل بعض الكتابات أحياًنا ألفاظًا غير أدبية».

وأشار مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة تعليم بني وليد، عمر صالح، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن النشاطات التي تشرف عليها مراقبة التعليم بمدينة بني وليد خلال العام الدراسي الحالي 2018- 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحزب الحاكم بالجزائر يعلن ترشيح بوتفليقة رسميًّا لولاية خامسة
عربى
رحلة جوية من طرابلس وأخرى من بنغازي لمواجهة ليبيا أمام جنوب أفريقيا في تونس
رياضة محلية
الجيش التشادي يعلن أسر 250 «إرهابيًا» تسللوا من ليبيا
ليبيا
محمود النمار: الإعلام وراء عدم وصول الفن الليبي للعالمية
ثقافة وفن
بوشناف يأمر بحجز السيارات ذات الزجاج المعتم ومصادرتها حال تكرار المخالفة
ليبيا
كم يبلغ احتياطي النفط في ليبيا والدول العربية؟
ليبيا
من السودان إلى ليبيا ثم رومانيا.. رحلة أم وأطفالها الستة بحثًا عن الأمان
ليبيا
رويترز: اعتقال قيادي بالقاعدة في مصراتة
ليبيا
البورصة الليبية معطلة.. لمن يدق جرس الافتتاح؟!
ليبيا
انتظار الموافقة الأمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
الصديق الصور يأمر بالقبض الفوري على أكثر من 100 صاحب محطة توزيع وقود
ليبيا
تفاصيل جديدة عن اشتباكات أوباري والوضع الأمني في حقل الشرارة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تناول الأرز والمعكرونة المخزنة قد يكون مميتًا