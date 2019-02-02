باشاغا يفتتح مركز شرطة تاورغاء ويطمأن الأهالي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 فبراير 2019, 09:46 مساء
افتتاح مركز شرطة تاورغاء. (وزارة الداخلية)

افتتح المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا اليوم السبت، مركز شرطة تاورغاء بحضور آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد وعدد من منتسبي مديرية أمن مصراتة وعدد من أعضاء مركز شرطة تاورغاء.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الخطوة تأتي «لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد»، مشيرة إلى حضور رئيس الهيئة العامة للثقافة ورئيس المجلس المحلي تاورغاء وعميد بلدية مصراتة وعدد من أعضاء لجنة المصالحة بين مصراتة وتاورغاء وعدد من ضباط وضباط صف وزارتي الداخلية والدفاع.

وأكد باشاغا في كلمته بالمناسبة أن «وزارة الداخلية حريصة على استتباب الأمن في كافة ربوع ليبيا، الأمر الذي يستوجب افتتاح مركز شرطة داخل مدينة تاورغاء، عقب إقفاله بسنوات من الزمن»، وفق ما نشرته الوزارة.

وطمأن باشاغا في كلمته أهالي تاورغاء بأن «افتتاح مركز الشرطة اليوم هو اللبنة الأولى لافتتاح وصيانة عديد المؤسسات الخدمية والإنتاجية، التي من شأنها توفير سبل حياة كريمة لأهالي تاورغاء».

وأضافت وزارة الداخلية أن أهالي تاورغاء عبروا من جهتهم «عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي يعتبر في الاتجاه الصحيح، ولنسيان حقبة سوداء من الماضي»، آملين أن يساهم في لم «شمل الليبيين على كلمة سواء والخروج بالبلاد إلى بر الأمان تنعم بالخير والطمآنينة.. دولة المؤسسات المدنية».

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